Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-05-19

ЕРЕВАН, 16 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 16 мая, курс доллара США сократился на 0.38 драмa и составил 480.14 драм. Курс евро вырос на 0.05 драмa и составил 538.28 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 7.44 драм. Курс британского фунта сократился на 3.95 драмa и составил 616.02 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 5.06 драмa и составила 20054.02 драм. Цена серебра выросла на 0.75 драмa и составила 228.7 драм. Цена платины сократилась на 180.28 драмa и составила 13059.58 драм.