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Азиатские индексы - 16-05-19


ТОКИО, 16 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.59% и составил 21062.98 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.43% и составил 1537.55 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.58% и составил 2955.71 пункта, а HANG SENG вырос на 0.02% и составил 28275.07 пункта.




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