Бако Саакян и Аркадий Гукасян подтвердили в суде свое личное поручительство

Нынешний и бывший президенты Республики Арцах Бако Саакян и Аркадий Гукасян в суде общей юрисдикции города Ереван подтвердили представленное ими личное поручительство об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

Как сообщает Арменпресс, в поручительстве, в частности, говорится:

«Учитывая заслуги первого президента Арцаха и второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна в становлении двух армянских республик, его огромный вклад в Арцахскую войну и строительство армянской армии, гарантируем: в случае прекращения ареста в качестве меры пресечения в отношении Первого Президента Республики Арцах и второго Президента Республики Армения Роберта Кочаряна, последний проявит надлежащее поведение, не будет препятствовать рассмотрению дела, не будет уклоняться от явки в орган, осуществляющий производство, мы гарантируем его явку в суд и исполнение процессуальных обязательств на протяжении всего процесса в условиях свободы, поэтому просим заменить примененное заключение под стражу мерой пресечения, не связанной с лишением свободы»