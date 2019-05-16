Трамп назвал главу Нью-Йорка худшим мэром в США

Президент США Дональд Трамп назвал главу Нью-Йорка, демократа Билла де Блазио, заявившего о своем участии в президентской гонке на выборах в 2020 году, самым плохим мэром в стране и отметил, что жители города его ненавидят, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Группа демократов (кандидатов на выборах - ред.) пополнится еще одним красавцем. Билл де Блазио, который считается самым плохим мэром в США, сегодня, возможно, объявит о своей кандидатуре на пост президента. Он посмешище, но если вы хотите высокие налоги и (высокий) уровень преступности, то он ваш человек. Нью-Йорк его ненавидит!" – написал американский лидер в своем официальном Twitter-аккаунте.

По словам Трампа, мэр города еще только должен объявить о своей кандидатуре, хотя ко времени выпуска сообщения в Twitter политик уже официально вступил в президентскую гонку. В своем предвыборном ролике де Блазио отметил, что "Дональда Трампа нужно остановить" и "настало время поставить работающих людей на первое место".