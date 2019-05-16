У армяно-грузинских отношений большой потенциал развития: президент Армении встретился с премьер-министром Грузии

Находящийся с рабочим визитом в Республике Казахстан президент Армения Армен Саргсян в Нур-Султане встретился с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

Как сообщает Арменпресс, президент Армении и премьер-министр Грузии обменялись мнениями по текущей повестке армяно-грузинских отношений, подчеркнули важность углубления сотрудничества.

Собеседники согласились, что сотрудничество во всех областях - от культуры до науки, современных технологий, энергетики, инфраструктуры, туризма имеет огромный потенциал, и необходимо сделать все возможное, чтобы две дружественные страны имели более глубокое и взаимовыгодное сотрудничество.