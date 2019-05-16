Эко-активисты забрались в трубу строящегося газопровода Eugal в Германии

Группа активистов природоохранного движения "Climate Justice Greifswald" в четверг утром пробралась на территорию стройки газопровода Eugal в Германии, пять человек залезли в открытую трубу строящегося газопровода, где и находятся по настоящее время. Как передает Арменпресс, об этом сообщила "Интерфаксу" представитель полиции города Нойбранденбург Николь Бухфинк.

"В настоящий момент три активиста находятся на территории стройки, а пять - непосредственно в трубе. Длина трубы - 1,5 километра", - сказала Бухфинк.

Активисты утром распространили заявление, в котором сообщили, что планируют забраться в трубу на стройке под населенным пунктом Врангельсбург, чтобы "затянуть ее строительство и привлечь внимание к вреду, который разработка природного газа наносит окружающей среде".

Eugal - это Европейский соединительный газопровод, который пройдет по восточной территории Германии до границы с Чехией, строительство Eugal также планируется завершить к концу года. Через Eugal газ из строящегося там же газопровода Nord Stream 2 пойдет по трубам в Европу.