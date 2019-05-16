Полиция раскрыла беззакония в Ванадзорском медицинском колледже: Присвоено около 12 млн драмов

В Главное управление по борьбе с организованной преступностью Полиции Армении поступили оперативные сведения о том, что директор Ванадзорского государственного медицинского колледжа совершил ряд злоупотреблений.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении, в ходе подготовки материалов, по мероприятиям сотрудников того же управления, областного управления полиции Лори и Таронского отдела были получены фактические данные о том, что директор Ванадзорского государственного медицинского колледжа, используя свое должностное положение, по предварительным данным, в том же колледже оформил дочь и ряд других лиц, которые не выходили на работу. Директором в общей сложности было похищено 11.880.000 драмов.

По факту очевидного преступления возбуждено уголовное дело.

Проводится расследование.