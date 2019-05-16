Опрос показал, чего украинцы ждут от Зеленского

Жители Украины считают, что первоочередными задачами новоизбранного главы государства Владимира Зеленского должно стать лишение депутатов и президента неприкосновенности, а также прямой диалог с РФ и неподконтрольными территориями Донбасса, свидетельствуют данные опроса, опубликованного на сайте социологической группы "Рейтинг" в четверг, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Так, 53,7% респондентов назвали первоочередной задачей Зеленского лишение неприкосновенности депутатов, судей и президента Украины. Больше всего поддерживают этот шаг на востоке Украины – 63,6%, на севере – 59% и в центре – 53,1%. Меньше всего в Киеве – 43,4%.

По мнению 40,9% опрошенных, в первую очередь Зеленский должен выйти на прямые переговоры с Россией и неподконтрольными районами Луганской и Донецкой областей. Больше всего этот шаг поддерживают на востоке и юге Украины – 55% и 53,6% соответственно, меньше всего на западе – 29,8%.

Всего 11,4% украинцев считают, что прежде всего нужно перезапустить антикоррупционные органы (НАБУ, САП), а 9,9% выступают за то, чтобы сначала были проведены переговоры о вступлении в НАТО.

Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая 2019 года в 24 областях Украины совместными усилиями центра "Социальный мониторинг", социологической группы "Рейтинг" и украинского института социальных исследований им. Александра Яременко. Были опрошены три тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 1,8%.