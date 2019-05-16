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Контроль за движением транспорта на перекрестке улиц Московян и Спендиарян в Ереване будет осуществляться посредством видеокамер


Дорожная полиция сообщает, что с 17 мая 2019 года на перекрестке улиц Московяна и Спендиаряна в Ереване, контроль за движением будет осуществляться посредством видеокамер.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.




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