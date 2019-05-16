Контроль за движением транспорта на перекрестке улиц Московян и Спендиарян в Ереване будет осуществляться посредством видеокамер

Дорожная полиция сообщает, что с 17 мая 2019 года на перекрестке улиц Московяна и Спендиаряна в Ереване, контроль за движением будет осуществляться посредством видеокамер.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.