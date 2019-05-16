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Армен Саркисян встретился с директором-управляющим Международного валютного фонда -Кристин Лагард


Президент Республики Армения Армен Саркисян в рамках проводимого в Нур-Султане 12-го Ежегодного экономического форума встретился с директором-управляющим Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян высоко оценил взаимодействие нашей страны с этой международной финансовой структурой.

Собеседники обменялись мнениями вокруг возможностей расширения сотрудничества и подчеркнули существующий для этого большой потенциал.

Отметив, что наша страна имеет состоявшуюся банковскую и финансовую систему, президент Саргкиян высказался об идее превращения Армении в финансовый центр и возможностях ее реализации, что позволит не только сделать страну более привлекательной, но и предоставлять более качественные и эффективные услуги.




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