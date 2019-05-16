Мик Джаггер показал зажигательный танец после операции на сердце

Фронтмен британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер станцевал зажигательный танец и выложил его в своем Instagram-аккаунте.

В ролике 75-летний певец репетирует свои фирменные движения перед зеркалом. Он опубликовал видео через месяц после того, как пережил серьезную медицинскую процедуру, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В апреле сообщалось, что Джаггеру предстоит операция по замене сердечного клапана. Тогда исполнитель рассказал, что из-за его болезни The Rolling Stones отменили гастроли по США и Канаде. Он попросил прощения у фанатов и признался, что ненавидит подводить людей.

Тур The Rolling Stones должен был продлиться с 20 апреля по 29 июня. Группа планировала отыграть 17 концертов.