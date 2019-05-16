Время в Ереване: 11:07:36,   16 Май

Армянская международная офтальмологическая конференция привлечет в Ереван высококвалифицированных специалистов из двенадцати стран


На второй совместной офтальмологической конференции Армянской Ассоциации молодых офтальмологов и Всеармянской Ассоциации офтальмологов  с лекциями выступят приглашенные из 12 стран известные профессора, офтальмологи.

Как передает «Арменпресс», конференция, которая состоится в Ереване с 18 по 19 мая, в гостинице “Ибис”, организуется в соответствии с целями стратегии развития сферы здравоохранения Армении.

В конференции примут участие министр здравоохранения РА, ректор медицинского университета, директор Национального института МЗ РА и сотрудники управления здравоохранения мэрии Еревана.

Важной составляющей мероприятия является живая хирургия “Live surgery”, благодаря которой участники конференции смогут задать вопросы хирургам в режиме онлайн.

Конференция является полноценной частью непрерывного профессионального образования, целью которого является организация тренингов по актуальным темам офтальмологии. Конференция аккредитована Министерством здравоохранения РА.




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