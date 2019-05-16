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Предварительные результаты гидрогеологического исследования в Амулсаре будут предоставлены Следственному комитету в конце месяца


В конце мая, согласно предварительной договоренности, Следственному комитету будут предоставлены предварительные результаты гидрогеологического исследования инвестиционной программы Амулсара. произведенного компанией “Элард”. Как передает «Арменпресс», об этом после заседания правительства журналистам сказал вице-премьер Тигран Авинян.

По его словам, в конце мая уже будет ясна предварительная картина.

“Согласно результатам этого исследования, уголовное дело получит свое разрешение или продолжится, правительство выразит свою соответствующую позицию. Нужно дождаться окончательных ответов”, - сказал он, добавив, что если не будут выявлены какие-либо экологических проблемы или же будут контролируемые проблемы, компания “Лидиан”  продолжит свою деятельность.

Тигран Авинян выразил надежду, что гидрогеологическое исследование даст ответы на все возможные риски.




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