Предварительные результаты гидрогеологического исследования в Амулсаре будут предоставлены Следственному комитету в конце месяца

В конце мая, согласно предварительной договоренности, Следственному комитету будут предоставлены предварительные результаты гидрогеологического исследования инвестиционной программы Амулсара. произведенного компанией “Элард”. Как передает «Арменпресс», об этом после заседания правительства журналистам сказал вице-премьер Тигран Авинян.

По его словам, в конце мая уже будет ясна предварительная картина.

“Согласно результатам этого исследования, уголовное дело получит свое разрешение или продолжится, правительство выразит свою соответствующую позицию. Нужно дождаться окончательных ответов”, - сказал он, добавив, что если не будут выявлены какие-либо экологических проблемы или же будут контролируемые проблемы, компания “Лидиан” продолжит свою деятельность.

Тигран Авинян выразил надежду, что гидрогеологическое исследование даст ответы на все возможные риски.