Тигран Авинян считает сокращение числа министерств предварительным этапом реформирования общей системы гражданской службы

Сокращение числа министерств - предварительный этап реформирования общей системы гражданской службы. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства сказал вице-премьер Тигран Авинян.

По его словам, реформа госслужбы предполагает несколько этапов. “В первую очередь, мы возьмем на вооружение общую стратегию развития, оптимизации и повышения эффективности системы гражданской службы”, - сказал он, затруднившись ответить, сколько замминистров будет в каждом министерстве.

“Будет решено исходя из функций, будем оценивать, какие функции были раньше на заместителях министров, были ли эти заместители незанятыми или перегруженными, и их количество будет уточнено согласно функциям”, - отметил Авинян, заверив, что пока нет массовых сокращений, и еще не планируется.

“Система государственной службы не действует эффективно. Она нуждается в пересмотре. Я полагаю, что в рамках программы “Работай, Армения” мы предпримем некоторые мероприятия и для тех гражданских служащих, которые останутся вне системы гражданской службы”, - сказал Тигран Авинян.