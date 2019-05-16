Опрос: большинство европейцев не исключают развала Евросоюза в ближайшие 20 лет

Более половины европейцев считают, что Евросоюз, в который сейчас входят 28 стран (вместе с покидающей союз Великобританией), вероятно, развалится в ближайшие 20 лет. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения международной социологической службы YouGov, данные которого приводит в четверг газета The Guardian.

Согласно исследованию, проведенному по заказу аналитического центра Европейский совет по международным отношениям (ECFR), свыше 50% опрошенных во Франции, Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах, Австрии, Словакии, Румынии, Греции, Чехии и Польше, полагают, что распад ЕС является "реальной возможностью" в ближайшие 10-20 лет,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Такого мнения, как отмечают авторы опроса, проведенного в 14 странах, имеющих 80% мест в Европарламенте, придерживаются 58% респондентов во Франции. Больше подобных евроскептиков лишь в Словакии (66%). Только в трех странах - Швеции, Дании и Испании - доля предсказывающих такую печальную перспективу составила меньше половины респондентов: 44% 41% и 40%, соответственно.

Около трети опрошенных, в том числе во Франции и Польше, не исключают в будущем возникновения вооруженных конфликтов между странами - членами ЕС, который как раз и был создан с целью укрепления мира и стабильности на европейском континенте. Такого мнения придерживаются, в частности, 46% опрошенных сторонников французской партии "Национальный фронт" и 41% сторонников немецкой "Альтернативы для Германии".

Три четверти респондентов полагают, что политическая система либо на национальном уровне, либо на уровне Евросоюза работает неудовлетворительно. Во Франции, как замечает издание, только 15% принявших участие в опросе придерживаются противоположного мнения. Исследование было проведено в преддверии намеченных на 23-26 мая выборов в Европарламент.