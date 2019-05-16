Airbus намерен запутить в Париже летающий транспорт

Европейская авиастроительная корпорация Airbus подписала соглашение с Парижским автономным управлением транспорта (RATP). Оно касается применения на территории Парижа, точнее в его воздушном пространстве, разработок Airbus по созданию городского воздушного транспорта.

Речь идет о программе UAM (Urban Air Mobility, "Городской воздушных транспорт). В настоящее время в рамках ее Airbus ведет создание целого ряда летающих устройств. В настоящее время в рамках этой программы у корпорации находится в разработке беспилотный летательный аппарат Skyways для доставки мелких грузов, в частности различных посылок. Он будет приземляться на здание приемной станции, в котором посылка будет отправлена автоматическим манипулятором в отдельный шкафчик, номер и код к которому будет сообщен клиенту,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Еще один проект - VOOM, это быстрый заказ оперативно пребывающих на выделенные в городе посадочные площадки вертолетов, своего рода воздушное такси. В дальнейшем компания рассчитывает создать и крупные пассажирские беспилотники с четырьмя воздушными винтами. Эта программа, Pop Up Next разрабатывается совместно с компанией Audi и дизайнерским центром Italdesign. В разработке находится и одноместный беспилотник Vahana.