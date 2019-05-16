Самая большая статуя птицы на Земле - видео с дрона
Дрон снял на видео самую большую статую птицы в мире – это памятник мистическому полубогу Джатаю, расположенная в одноименном природном заповеднике в Индии
Статуя представляет собой персонажа древнеиндийского эпоса "Рамаяна". Она символизирует мифическую птицу, ястреба-полубога, который пытался освободить Ситу из плена похитившего её Раваны.
Статуя была установлена на том месте, где по легенде упал Джатаю после того, как Равана нанёс ему смертельное ранение,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
Монумент имеет внушительные размеры: 200 футов (60 метров) в длину, 150 футов (45 метров) в ширину и 70 футов (21 метр) в высоту).
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