В Австрии запретили носить хиджабы в начальной школе

Австрийские депутаты большинством голосов поддержали запрет на ношение головных платков по религиозным мотивам в начальной школе, сообщает агентство Associated Press.

Согласно закону, запрет касается ношения в начальной школе атрибутов одежды, скрывающих голову, лицо и волосы по религиозным или идеологическим мотивам,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В то же время депутаты консервативной Австрийской народной партии, которую возглавляет канцлер Себастьян Курц, признали, что законопроект могут оспорить в конституционном суде Австрии.

Ранее в стране ввели запрет на ношение хиджабов в судах, в школах, кроме начальных, и в ряде других общественных мест. Кроме того, носить платки на голове по религиозным мотивам не могут полицейские, судьи, прокуроры и другие госслужащие.