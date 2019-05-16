В Японии прошли полевые испытания новейшего скоростного поезда

Новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введен в эксплуатацию в 2030 году, прошла полевое тестирование, в ходе которого благополучно развила скорость в 360 км/ч. Об этом в среду сообщило общественное телевидение NHK.

Отмечается, что японской прессе впервые показали рабочую модель, которая получила название ALFA-X: местные журналисты смогли запечатлеть прибытие поезда темно-серого цвета на железнодорожную станцию Мориока на северо-востоке страны. "Поезд успешно развивает скорость в 360 км/ч. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы его использование было безопасным", - отметили в железнодорожной компании JR East,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В 2014 году экспрессам "Синкансэн" исполнилось 50 лет. Впервые они были запущены в 1964 году между Токио и третьим по величине японским городом Осака перед открытием в столице летних Олимпийских игр. Тогда они развивали скорость до 210 км/ч и считались самыми быстрыми поездами в мире. Сейчас экспрессы курсируют со средней скоростью 270 км/час, а на некоторых участках разгоняются и до 300-320 км/ч.