Рентгеновское оборудование, установленное на пропускных пунктах НС, заменят на новое

Рентгеновское оборудование, установленное для обеспечения безопасности на пропускных пунктах Национального собрания Армении, будет заменено на новое. Как передает «Арменпресс», об этом после заседания правительства в беседе с журналистами сказал руководитель аппарата, генеральный секретарь НС Армении Тигран Галстян.

По его словам, устройства старые и постоянно портятся. “Из производства вышли даже запасные части этих рентгеновских аппаратов”, - сказал он.

Для приобретения четырех устройств рентгеновского оборудования потребуется 85 млн драмов.

Галстян опроверг слухи о том, что одно из этих устройств будет расположен у входа председателя НС РА Арарата Мирзояна. “У входа председателя НС будет установлена только арка, рентген -аппараты предназначены для других пространств. Информация о том, что мой заместитель пронес в здание оружие, также не соответствует действительности. Это всего лишь разговору”, - добавил он.

Касаясь количества командировок председателя НС, Галстян сказал, что приглашений достаточно много. “ Из этих приглашений выбираются те, которая необходимы для парламентской дипломатии и государству”, - сказал он, добавив, что число командировок в этом году увеличилось по сравнению с прошлым годом.