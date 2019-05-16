На Филиппинах трое детей президента выиграли выборы

Дочь и два сына президента Филиппин Родриго Дутерте заняли государственные посты в ходе промежуточных выборов, опередив своих соперников с огромным отрывом, сообщает CNN.

По информации издания, на выборах зарегистрировано множество нарушений. Сара Дутерте, занимающая пост мэра Давао, родного города своего отца, была переизбрана на должность. Она получила более 580 тысяч голосов, а ее единственный противник — всего около четырех тысяч.

Ее брат Себастьян Дутерте стал вице-мэром города. У него на этих выборах не было конкурентов — он занял пост, который освободил его брат, Паоло Дутерте. Паоло в результате голосования занял кресло Палаты представителей страны — за него отдали голоса 197 тысяч избирателей, а ближайший его соперник набрал чуть более пяти тысяч.

Сообщается, что в ходе выборов в высшие органы государственного управления не прошел ни один кандидат от оппозиции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Филиппинский лидер известен своими дерзкими выходками и резкими высказываниями. В сентябре Дутерте признался во внесудебных убийствах в ходе кампании по борьбе с наркобизнесом в стране. До этого он назвал бывшего президента США Барака Обаму «сыном шлюхи».

По сообщению CNN, опросы в начале мая показали, что рейтинг одобрения президента жителями Филиппин достигает 72 процентов.