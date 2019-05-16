Правительство Армении отсрочило на 3 года срок уплаты НДС на товары, импортируемые ЗАО “ЭФАрВИ Масрик”

Правительство Армении в рамках инвестиционной программы, осуществляемой ЗАО “ЭФАрВИ Масрик”, отложило на 3 года срок выплаты налога на добавочную стоимость товаров, ввозимых с 1 июня 2019 года по 1 сентября 2020 года включительно. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 16 мая заявил министр экономического развития и инвестиций Армении Тигран Хачатрян.

“В рамках инвестиционной программы компания планирует построить в районе Варденис Гегаркуникской области солнечную фотовольтовую станцию мощностью 55 МВт. Сумма, предусмотренная для оборудования, подлежащая отсрочке, составит 885 млн 900 тысяч драмов”, - сказал Хачатрян.

В результате реализации инвестиционной программы в течение трех лет в компании будет создано 10 новых рабочих мест со средней зарплатой 130 тысяч драмов.