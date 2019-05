Журнал Forbes опубликовал обновленную версию своего ежегодного рейтинга Global 2000, в который входят крупнейшие компании мира.

Крупнейшей компанией мира, согласно рейтингу, седьмой год подряд остается китайский банк ICBC (рыночная капитализация составила $305,1 млрд, стоимость активов - $4,03 трлн, а прибыль - $45,2 млрд). На втором месте находится американский банк JPMorgan Chase, на третьем - китайский China Construction Bank. В топ-10 мирового рейтинга также вошли китайский Agricultural Bank of China, американский Bank of America, компания Apple, китайские Ping An Insurance и Bank of China, британско-нидерландская нефтегазовая Royal Dutch Shell и американский банк Wells Fargo,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Всего в рейтинге 2019 года насчитывается 575 американских компаний, что на 16 компаний больше, чем в прошлом году. Туда также вошли 309 китайских компаний, что на 18 компаний больше, чем годом ранее.

Рейтинг крупнейших компаний мира Forbes составлен, исходя из совокупной оценки выручки, прибыли, активов и рыночной стоимости.