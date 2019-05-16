В Армении предоставляют таможенную льготу компании по производству одежды

Правительство Армении в рамках инвестиционной программы, осуществляемой в приоритетной сфере, предоставило таможенную льготу специализированной в производстве одежды ООО “АРС – Файн”.

Как передает «Арменпресс», министр экономического развития и инвестиций Армении Тигран Хачатрян сообщил, что компания собирается инвестировать 130 млн драмов.

“ООО “АРС – Файн” действует в Ереване. Компания инвестирует 130 млн драмов, создавая 5 новых рабочих мест. В настоящее время компания имеет 12 сотрудников со средней зарплатой в 100 тысяч драмов”, - сказал Хачатрян.