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В Армении предоставляют таможенную льготу компании по производству одежды


Правительство Армении в рамках инвестиционной программы, осуществляемой в приоритетной сфере, предоставило таможенную льготу специализированной в производстве одежды ООО  “АРС – Файн”.

Как передает «Арменпресс», министр экономического развития и инвестиций Армении Тигран Хачатрян сообщил, что компания собирается инвестировать 130 млн драмов.

“ООО “АРС – Файн” действует в Ереване. Компания инвестирует 130 млн драмов, создавая 5 новых рабочих мест. В настоящее время компания имеет 12 сотрудников со средней зарплатой в 100 тысяч драмов”, - сказал Хачатрян.




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