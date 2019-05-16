Правительство предлагает разгрузить суды, улучшив процедуру упрощенного производства в гражданском судопроизводстве

Правительство РА предлагает: улучшив упрощенную систему судопроизводства, внедренную в феврале 2018 г. разгрузить суды.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 16 мая, представляя проект закона "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Армении", сказал министр юстиции Армении Артак Зейналян.

“Исследование судебной статистики свидетельствует о том, что за прошедший период 2013 - 2017 гг. число гражданских дел достигло беспрецедентного роста, с 48 540 до 137 3 дел. С учетом этого обстоятельства в феврале 2018 г. было введено упрощенное производство, которое позволяет расследовать дело с помощью упрощенной процедуры. Проектом предусматривается переход к упрощенной процедуре гражданского судопроизводства", - отметил Зейналян.

Согласно проекту, при определении вопроса о непревышении взыскания двухтысячекратного размера минимальной заработной платы, за основу принимается размер требования, представленного на день подачи искового заявления. В случае предъявления требования о взыскании в иностранной валюте урегулирован вопрос определения адекватности этого требования к драму Республики Армения. Планируется, что вопрос рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, как правило, будет решен решением о принятии искового заявления к производству. Расширен круг дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства. Установлено требование наряду с решением о применении упрощенного производства, лицам, участвующим в деле, направлять письменное разъяснение относительно их прав и обязанностей. Предусмотрена возможность созыва судебного заседания по упрощенному производству. Уточнены требования, предъявляемые к решению, вынесенному в результате рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.