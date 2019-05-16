Начался рабочий визит секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в США. Как сообщил «Арменпресс» пресс-секретарь секретаря Совета безопасности Армении Арег Кочинян, секретарь Совбеза встретился в Белом доме со специальным помощником президента США Дональда Трампа и старшим директором Совета национальной безопасности США по вопросам Европы и России - Фионой Хилл.

Секретарь Совбеза отметил важную роль США как страны - сопредседателя в процессе мирного урегулирования карабахского конфликта. В свою очередь, специальный помощник Хилл отметила важность расширения армяно-американского взаимодействия на разных уровнях.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы повестки дня армяно-американских отношений, возможности инвестиций и финансовой поддержки.

Была отмечена важность содействия США осуществляемым в Армении демократическим процессам и реформам в системе полиции.

Стороны еще раз подчеркнули важность решения карабахской проблемы исключительно мирным путем.