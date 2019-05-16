Правительство Армении утвердило программу мероприятий деятельности на 2019 - 2023 года

Правительство Армении утвердило программу мероприятий деятельности на 2019 - 2023 гг. Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства 16 мая часть министров представила предложения о проведении технических изменений.

Вице-премьер РА Мгер Григорян предложил установить недельный срок для исправления данных технических вопросов.

“Предлагаю зафиксировать недельный срок для подведения итогов окончательных редакционных работ, поскольку ни дискуссионных, ни содержательных вопросов нет, это всего лишь технические вопросы”, - сказал Григорян.