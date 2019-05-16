Назарбаев заявил, что его действия направлены на мирный транзит власти в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на Астанинском экономическом форуме в четверг, заявил, что его работа направлена на обеспечение транзита власти в республике в спокойной обстановке.

"Внеочередные выборы, которые пройдут меньше чем через месяц, направлены на обеспечение устойчивого пути развития страны. На внеочередном съезде партии "Нур Отан" ("Свет Отечества") я внес предложение об избрании Касым-Жомарта Токаева президентом нашей страны. Считаю его наиболее подготовленным человеком, который продолжит начатое дело, обеспечит преемственность", - сказал Назарбаев.

Он отметил, что в качестве лидера нации и председателя Совета безопасности страны продолжит участвовать в работе по стратегическим направлениям развития государства, включая внутреннюю и внешнюю политику, безопасность. "Это особенно важно в период, когда наблюдается стремительная трансформация всех процессов глобального экономического развития. Вся моя работа будет заключена в том, чтобы поддержать деятельность нового президента, обеспечить транзит в спокойной обстановке и продолжать ту работу, которую мы начали", - подчеркнул первый президент Казахстана,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 апреля назначил внеочередные президентские выборы на 9 июня. Выдвижение кандидатов на должность главы республики началось 10 апреля и закончилось 28 апреля. Этап регистрации кандидатов продлился до 11 мая. Затем началась предвыборная агитация, которая завершится 8 июня.