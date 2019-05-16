Правительство разработало программу снижения уровня безработицы

Межведомственная комиссия правительства Армении разработала программу снижения уровня безработицы в Армении. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 16 мая заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян, отметив, что безработица в Армении на конец года 2018 г. составляет около 20%.

“Наша межведомственная комиссия разработала программу, основанную на трех столпах: первый - развитие человеческого капитала, второй - стимулирование занятости, третий - институциональные реформы. По этим трем направлениям будут установлены конкретные цели и график”, - сказал Авинян.

Вице-премьер попросил руководителей головных министерств определить цели и график до 15 июня.

“Мероприятия полностью готовы. Нам осталось определить четкие цели, то есть конкретные цифровые результаты, которые ожидаются от каждого мероприятия, и тот график, который мы будем осуществлять”, - отметил вице-премьер-министр.