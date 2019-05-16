На дороге, ведущей к монастырю Гегард, автомобиль скатился в ущелье

16-го мая в 08:07 в службу “911” Министерства чрезвычайных ситуаций РА поступил звонок о том, что на автодороге, ведущей в монастырь Гегард Котайкского марза, возле памятника - ориентира “Лев Гегарда”, автомобиль марки “Opel Astra G” выехал за пределы проезжей части дороги и скатился в ущелье, есть пострадавшие.

Как стало известно «Арменпресс» с официального сайта МЧС РА, на место происшествия выехал спасательный отряд Центра по осуществлению спасательных работ специального назначения СС МЧС РА.

Выяснилось, что автомобиль марки “Opel Astra G” (водитель С.С. 1953 г. р.) выехал за пределы проезжей части дороги и скатился в ущелье (около 30 м).

До прибытия спасателей на место происшествия водитель и пассажиры (граждане РФ: Т. Г. 1962 г.р. и Т. К. 1952 г.р.) были госпитализированы в медицинский центр Гарни, где врачи оценили их состояние как удовлетворительное.

Спасатели обесточили автомобиль и перекрыли подачу топлива.