Открыт прием номинаций на премию «Аврора»–2020

Гуманитарная инициатива «Аврора» призывает номинировать достойных кандидатов на пятую премию «Аврора»

16 мая 2019 года – Пока мир ждет объявления имени лауреата премии «Аврора» – 2019, открывается прием номинаций на премию 2020 года.

Как передает «Арменпресс», глобальная ежегодная премия, созданная Гуманитарной инициативой «Аврора», находит и поддерживает современных героев, которые занимаются непростой гуманитарной деятельностью в самых опасных регионах нашего мира. Премия «Аврора», присуждаемая от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, призвана подчеркнуть важность помощи тем, кто продемонстрировал исключительное мужество и неизменную готовность помогать ближнему, а также оказал огромное воздействие на благосостояние человечества. С момента своего создания в 2015 году Гуманитарная инициатива «Аврора» воздает должное этим выдающимся людям, поддерживая их и рассказывая миру об их самоотверженной деятельности.

Номинировать на премию может любой желающий.

Гуманитарная инициатива «Аврора» ищет бесстрашных людей, рискующих собственной жизнью, здоровьем, свободой, репутацией или благополучием ради спасения других. Заполненная на сайте заявка рассматривается профессиональным советом и экспертами в области решения гуманитарных проблем. Окончательное решение относительно героев «Авроры» и лауреата премии принимает Отборочная комиссия, в которую входят лауреаты Нобелевской премии мира, бывшие главы государств и всемирно известные правозащитники. Более подробное описание критериев премии и отборочного процесса вы можете найти на сайте премии.



Каждый год премия «Аврора» присуждается одному лауреату, который получает награду в размере 1 млн долларов и уникальную возможность продолжить эстафету добра, поддержав организации, вдохновившие его гуманитарную деятельность.

С момента создания премии в 2015 году премии на нее было выдвинуто 1399 уникальных кандидатов и прислано более 2200 заявок на более чем 20 языках из 125 стран. На премию 2019 года было получено 719 заявок из 72 стран, причем впервые в истории на премию было выдвинуто 523 уникальных кандидата. Имя лауреата премии «Аврора» – 2019 будет названо 20 октября 2019 года, во время первого Форума «Аврора».



Всего за последние несколько лет было выбрано 14 героев «Авроры» и 3 лауреатов премии. Каждый из лауреатов номинировал 3 организации, которые получили поддержку от «Авроры». Помогая этим организациям, Гуманитарная инициатива «Аврора» борется с детской нищетой, обеспечивает молодым беженцам и сиротам доступ к качественному образованию, улучшает здравоохранение, поддерживает жертв войны и насилия, а также ВИЧ- и СПИД-инфицированных. Это стало возможным благодаря широкому кругу инициатив по всему миру, получающих финансирование от премии. В их число входят программы микрокредитования, стипендии на обучение, в том числе начальное, среднее и профессиональное, программы обеспечения медикаментами и многое другое. В общей сложности премия «Аврора» направила на поддержку 23 проектов в 11 сферах гуманитарной деятельности 3,3 млн долларов.

В прошлом году премию «Аврора» – 2018 получил Чжо Ла Аун, адвокат из Мьянмы, который провел в заключении 12 лет за мирный протест против насилия и дискриминации в отношении рохинджа. Несмотря на это, Аун продолжает сражаться за равноправие, доступ к образованию и соблюдение прав своего народа. Награда премии «Аврора» была направлена на поддержку выбранных Чжо Ла Ауном международных организаций, которые оказывают помощь беженцам-рохинджа.



«Столетие назад армянский народ пережил настоящую трагедию, и сегодня рохинджа довелось столкнуться с похожей катастрофой. Через сто лет после Геноцида армян вы дарите людям в беде надежду и поддержку. Примеру Гуманитарной инициативы «Аврора» должно последовать все человечество, поскольку только так мы сможем справиться с гуманитарными вызовами и сделать мир чуть более безопасным для людей всех национальностей, рас и религий», – отметил лауреат премии «Аврора» – 2018 Чжо Ла Аун, ставший третьим обладателем этого титула с момента создания премии.

Прием номинаций на премию «Аврора» – 2020 открывается 16 мая 2019 года, в Международный день мирного сосуществования, провозглашенный ООН для выражения приверженности мирового сообщества стремлению жить и действовать сообща в целях достижения устойчивого мира, солидарности и гармонии во всем мире. Прием номинаций закроется 31 октября 2019 года.



О премии «Аврора» (Aurora Prize for Awakening Humanity)



Премия «Аврора» (Aurora Prize for Awakening Humanity) – это международная гуманитарная награда, созданная, чтобы воздать должное современным героям и их исключительному вкладу в дело спасения человеческих жизней в критических ситуациях, а также продвижения идей гуманизма. В период с 2015 по 2023 год (в память о восьмилетнем Геноциде армян, продолжавшемся с 1915 по 1923 год,) премия вручается ежегодно от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. Лауреат премии «Аврора» получает награду в размере 1 млн долларов и уникальную возможность продолжить эстафету добра, поддержав вдохновившие его на гуманитарную деятельность организации.



В Отборочную комиссию премии «Аврора» входят лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, адвокат по правам человека Хина Джилани, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, основатель «Врачей без границ» и бывший министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, директор Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона лорд Ара Дарзи, бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр, художественный руководитель-директор Мариинского театра и главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра Валерий Гергиев, основатель проекта «Хватит!», правозащитник Джон Прендергаст, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян, а также обладатель премии «Оскар», актер и филантроп Джордж Клуни.



Дополнительная информация о премии доступна на сайте www.auroraprize.com.