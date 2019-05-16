Кандидат на пост главы ЕК: следующее расширение ЕС потребует гораздо больше времени

Процесс расширения Евросоюза будет продолжаться, однако теперь он изменится и будет требовать значительно больше времени и усилий. Об этом заявила кандидат на пост главы Еврокомиссии на 2020-2024 годы, еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер на состоявшихся в здании Европарламента в среду вечером политических дебатах шести претендентов на пост ЕК. Новый глава Еврокомиссии будет представлен на утверждение саммита ЕС на основании итогов выборов в Европарламент 23-26 мая и должен приступить к своим обязанностям с 1 ноября,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я думаю, что следующее расширение будет другим, отличным от первого [расширения 2004 года, когда были приняты сразу 10 стран Восточной и Южной Европы]. Потому что мы изменились, изменились страны-кандидаты. Это займет больше времени, чтобы подготовить их, страна за страной. Но я думаю, что в конечном счете ЕС будет больше, но это будет по-иному", - сказала она.