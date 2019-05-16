Стартовал чемпионат Армении по фехтованию среди взрослых. Как передает «Арменпресс», в первый день первенства Армении в Норагавите соревновались спортсмены, выступающие в виде “шпага” и “рапира”. В соревнованиях среди мужчин чемпионом Армении по “шпаге” является Эдуард Овикян, а среди женщин - Аида Алоян.

В чемпионате Армении принимают участие 140 спортсменов из Еревана и областей республики.