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Стартовал чемпионат Армении по фехтованию


Стартовал чемпионат Армении по фехтованию среди взрослых. Как передает «Арменпресс», в первый день первенства Армении в Норагавите соревновались спортсмены, выступающие в виде “шпага” и “рапира”. В соревнованиях среди мужчин чемпионом Армении по “шпаге” является Эдуард Овикян, а среди женщин - Аида Алоян.

В чемпионате Армении принимают участие 140 спортсменов из Еревана и областей республики.




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