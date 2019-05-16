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Делегация НС Арцаха посетила Ераблур


16 мая делегация, возглавляемая председателем Национального собрания Республики Арцах Ашотом Гуляном, в сопровождении группы депутатов Парламента Республики Армения посетила пантеон Ераблур и воздала дань уважения памяти жертв освободительной борьбы.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Национального собрания Республики Арцах.




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