Делегация НС Арцаха посетила Ераблур

16 мая делегация, возглавляемая председателем Национального собрания Республики Арцах Ашотом Гуляном, в сопровождении группы депутатов Парламента Республики Армения посетила пантеон Ераблур и воздала дань уважения памяти жертв освободительной борьбы.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Национального собрания Республики Арцах.