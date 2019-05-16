Началось судебное заседание по делу Роберта Кочаряна

Уже четвертый день в суде общей юрисдикции административных районов столицы: Аван и Нор Норк проходит судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других бывших чиновников.

Во дворе суда продолжаются акции, однако и сторонники Кочаряна, и лица, выступающие против его освобождения, пока малочисленны.

Как передает «Арменпресс», полицейские перед зданием суда соблюдают порядок. В ходе судебного заседания будет продолжено рассмотрение ходатайства об обоснованности избрания в отношении Кочаряна меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ожидается, что на заседании 16 мая могут присутствовать президент Республики Арцах Бако Саакян и бывший президент Республики Арцах Аркадий Гукасян. Они представили поручительство для изменения меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна, их присутствие при обсуждении на судебном заседании обязательно. Адвокаты Роберта Кочаряна в ходе заседания 15 мая попросили суд обеспечить условия для присутствия нынешнего и бывшего президентов Арцаха на заседании 17 мая, однако судья посчитал более целесообразным их присутствие на заседании 16 мая, поскольку суд должен иметь хотя бы один день для составления судебного акта, а после 17 мая следуют нерабочие дни. Судья также отметил, что 19 мая истекает срок ареста Роберта Кочаряна, поэтому целесообразно, чтобы нынешние и бывшие президенты Арцаха присутствовали на заседании 16 мая. Адвокат Роберта Кочаряна Арам Орбелян отметил, что они попытаются выяснить, смогут ли нынешний и бывший президенты Арцаха присутствовать на судебном заседании 16 мая. Адвокаты Кочаряна обещали утром 16 мая поставить суд в известность.

13 мая начался судебный процесс по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, экс-министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего начальника Генштаба ВС Юрия Хачатурова, руководителя аппарата президента Армении, секретаря Совета безопасности Армена Геворкяна. На первом открытом судебном заседании должен был быть рассмотрен вопрос об обоснованности избрания меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

В тот же день его адвокаты представили ходатайство о самоотводе судьи Давида Григоряна. 14 мая суд отклонил ходатайство защитников.

Согласно обвинительному заключению, Роберт Кочарян с 9 апреля 1998 года по 9 апреля 2008 года, занимая пост президента РА, свергнул конституционный строй РА, а также, используя свое должностное положение, способствуя осуществлению действий в пользу единственного участника и директора ООО “Ти Эс Эс Эс Си Армения” Сильвы Амбарцумян, в феврале и мае 2008 года при содействии Самвела Майрапетяна, получил от нее взятку в особо крупных размерах - 927.000.000 драм РА экв. 3 000 000 долларов США.

Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в том, что он, будучи в 2008 году начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Министерства обороны Республики Армения, при соучастии с другими лицами, свергнул конституционный строй РА.

Юрий Хачатуров обвиняется в том, что в 2008 году, являясь заместителем министра обороны Республики Армения, начальником Ереванского гарнизона, в соучастии с другими лицами, свергнул конституционный строй.

Армену Геворкяну предъявлено обвинение в том, что он, с февраля 2006 года по 21 апреля 2008 года, занимая должности руководителя аппарата президента РА и секретаря Совета национальной безопасности, используя свое должностное положение, путем устранения препятствий и путем указаний содействовал Президенту РА Роберту Кочаряну с целью свержения конституционного строя РА. Кроме того, Армен Геворкян за содействие в осуществлении действий в пользу Сильвы Амбарцумян, в апреле 2008 года при содействии Самвела Майрапетяна получил от него взятку в особо крупных размерах - 309.000.000 драм РА, экв. 1 000 000 долларов США. В то же время скрывая и искажая истинный характер и происхождение указанной суммы, легализовал доходы в особо крупных размерах, полученные преступным путем.