КГД обнаружил большое количество автомасел без маркировок

В связи с жалобами официальных импортеров сферы реализации автомасел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Управлением по расследованию и оперативному розыску КГД в рамках работ, осуществляемых по выявлению тени, в ряде действующих в Ереване и областях РА магазинов, продающих автомасла, в больших количествах были обнаружены автомасла с товарными знаками “Роснефть”, “Шелл”, “ЗИК”, “ЧЕППИОЛ”, “Рольф”, “Кастрол”, “Мобил”, “Волга”, “ФАНФАРО”, “Манол” и “Оригинал БМВ энджин Оил”, подлежащие обязательной маркировке, но без марок, без документов, обосновывающих приобретение. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ КГД РА, для исследования они переведены в Комитет по государственным доходам.

Учитывая, что материалы, составленные в связи с упомянутыми случаями, содержали признаки статьи 210 Уголовного кодекса РА, материалы были переданы в отдел дознания Управления дознания и оперативного розыска КГД для придания уголовно-правовой оценки.

Комитет по государственным доходам призывает воздерживаться от приобретения и продажи незаконными путями товаров, подлежащих обязательной маркировке, но без марок, и предупреждает, что КГД в рамках возложенных на него функций осуществляет ежедневную работу по выявлению подобных правонарушений.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.