СМИ: под завалами рухнувшего здания в Шанхае оказались десять человек

В Шанхае десять человек оказались под завалами рухнувшего строения, которое находилось на реконструкции. Об этом в четверг сообщает местный информационный портал "Пэнпай".

Инцидент произошел в первой половине дня в районе Чаннин на улице Чжаохуа. Сообщается, что по неизвестной причине частично обрушилась крыша здания фабрики, которая находится на ремонте. В результате под завалами оказались десять рабочих, троих из них уже удалось спасти,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

О состоянии остальных информации пока не поступало. На месте аварии продолжаются поисково-спасательные работы. Площадь обрушившегося участка составила порядка 1 тыс. кв. м.