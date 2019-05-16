Араик Арутюнян в Китае примет участие в международной конференции “Искусственный интеллект и образование”

По приглашению ЮНЕСКО министр образования и науки Армении Араик Арутюнян с 16 по 17 мая с официальным визитом будет находиться в Китайской Народной Республике и примет участие в международной конференции “Искусственный интеллект и образование”.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства образования и науки Армении, форум организован ЮНЕСКО и правительством Китая, в нем примут участие министры образования и высокопоставленные чиновники из разных регионов, лидеры индустрии искусственного интеллекта, высшие представители структур ООН.

Цель форума - создание платформы для обмена новыми идеями о внедрении искусственного интеллекта в сфере образования. Участие в этом форуме позволит представить проводимые в Армении научные исследования и достижения на международной арене и иметь активную роль в исследованиях и разработках искусственного интеллекта, направленных на решение современных общественных вызовов. На форуме министр образования и науки РА Араик Арутюнян выступит с докладом.

Также предусмотрено, что в рамках визита министр образования и науки РА встретится с министром образования Китайской Народной Республики и заместителем генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования.