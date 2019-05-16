Центральный банк ввел в обращение серебряную памятную монету “100-летие основания ЕГУ”

Центральный банк Армении с 16 мая ввел в обращение серебряную памятную монету “100-летие основания ЕГУ”. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.

“100-летие основания ЕГУ”

На лицевой стороне (аверс) - памятник армянским ученым (находится в зале Ереванского государственного университета, скульптор Ваан Казарян, архитектор Левон Балаян, инженер Сос Манукян) и надпись “SCIENTIA POTENTIA EST”.

На оборотной стороне (реверс)– фрагмент скульптуры “Саак Партев и Месроп Маштоц” (находится у входа в Ереванский государственный университет, скульптор Ара Саргсян, архитектор Ромео Джулакян). На фоне - изображения силуэта и герба здания ЕГУ.

Технические стандарты:

Номинальная стоимость

1000 драм

Металл и проба

серебро 925

Вес

33,6 г

Диаметр

40,0 мм

Авторы эскизов: Арутюн Самуелян (аверс) и Вардан Варданян (реверс)

Отчеканена на монетном дворе Литвы