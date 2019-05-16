Центральный банк ввел в обращение серебряную памятную монету “100-летие основания ЕГУ”
Центральный банк Армении с 16 мая ввел в обращение серебряную памятную монету “100-летие основания ЕГУ”. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.
“100-летие основания ЕГУ”
На лицевой стороне (аверс) - памятник армянским ученым (находится в зале Ереванского государственного университета, скульптор Ваан Казарян, архитектор Левон Балаян, инженер Сос Манукян) и надпись “SCIENTIA POTENTIA EST”.
На оборотной стороне (реверс)– фрагмент скульптуры “Саак Партев и Месроп Маштоц” (находится у входа в Ереванский государственный университет, скульптор Ара Саргсян, архитектор Ромео Джулакян). На фоне - изображения силуэта и герба здания ЕГУ.
Технические стандарты:
Номинальная стоимость
1000 драм
Металл и проба
серебро 925
Вес
33,6 г
Диаметр
40,0 мм
Авторы эскизов: Арутюн Самуелян (аверс) и Вардан Варданян (реверс)Отчеканена на монетном дворе Литвы