Нанесение ножевых ранений в городе Абовян: подозреваемый задержан

В Абовянском следственном отделе Котайкского областного следственного управления Следственного комитета Армении ведется следствие по выяснению обстоятельств ножевого ранения 34-летнего мужчины.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, 14 мая 2019 года, в 18:45, из МЦ г. Абовяна им. Р. Арутюняна в отдел полиции Котайка поступило сообщение о том, что к ним с колото-резаными проникающими ранами левой половины грудной клетки и брюшной полости обратился житель города Абовян 1984 года рождения и сообщил, что ему нанесли ножевые ранения.

По данному факту 14 мая 2019 года в Абовянском следственном отделе Котайкского областного следственного управления СК РА было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 Уголовного кодекса РА. 34-летний мужчина признан потерпевшим.

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в ходе предварительного следствия, был выяснен ряд обстоятельств: место происшествия, личность предполагаемого преступника, которым является житель Котайкской области 1986 года рождения. Последний был задержан.

С целью выяснения обстоятельств, имеющих существенное значение по уголовному делу, назначены судебно-медицинская и судебно-следственная экспертизы.

Следствие продолжается.

Уведомление: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.