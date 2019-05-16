США внесли Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности

Министерство торговли США решило внести китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei в черный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США".

Вместе с Huawei в черный список попадут еще 70 связанных с ней компаний. Американским производителям, которые продают Huawei какое-либо оборудование, потребуется специальная лицензия американских властей,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

"Этот шаг помешает компаниям, принадлежащим иностранцам, использовать американские технологии для подрыва национальной безопасности США", - говорится в заявлении министра торговли Уилбура Росси.

Американские власти обвиняют Huawei в предоставлении запрещенных финансовых услуг Ирану в обход американских санкций. Вашингтон считает, что технологии Huawei могут быть использованы спецслужбами Китая. Сама Huawei последовательно отрицает подобные обвинения.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты американской информационно-коммуникационной инфраструктуры от иностранных угроз.