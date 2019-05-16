Еврокомиссия не сможет остановить строительство трубопровода "Северный поток — 2", несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС. Об этом, как сообщает газета Handelsblatt, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.

"Проект практически полностью утвержден. Новая Газовая директива дает Еврокомиссии больше возможностей для опротестования (реализации "Северного потока — 2. – прим. ред.). Однако и она (директива. – прим. ред.) не воспрепятствует проекту", - подчеркнула Меркель, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Ключевым моментом" в вопросе строительства "Северного потока — 2" канцлер назвала Украину. По ее мнению, Киев должен остаться транзитером газа, несмотря на появление нового газопровода.