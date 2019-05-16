Госдеп США установил самый высокий уровень опасности для Ирака

Госдепартамент США установил для Ирака самый высокий, четвертый уровень опасности и призывает своих граждан не ездить в страну из-за терроризма, похищения людей и вооруженного конфликта.

"Граждане США в Ираке подвергаются высокому риску насилия и похищений. В Ираке действуют многочисленные террористические и повстанческие группы, которые регулярно совершают нападения как на иракские силы безопасности, так и на гражданское население", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госдепартамента,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Отмечается, что 15 мая ведомство распорядилось об отправке сотрудников правительства США из посольства США в Багдаде и всего персонала, не связанного с выполнением особо важных задач, из консульства США в Эрбиле. Оказание визовых услуг там временно приостановлено.