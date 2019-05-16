Reuters: власти и оппозиция Венесуэлы обсудят в Норвегии возможность переговоров

Представители правительства и оппозиции Венесуэлы отправились в Норвегию, чтобы обсудить возможность переговоров для решения кризиса в стране. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

По данным его источников, власти Венесуэлы в Осло представляют министр связи и информации Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес. От их оппонентов в столицу Норвегии поехали второй вице-спикер Национальной ассамблеи (парламента) южноамериканской республики Сталин Гонсалес и оппозиционеры Херардо Блайд и Фернандо Мартинес,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Конфликтующие стороны пока обсуждали возможность переговоров только с представителями норвежских властей, которые предложили свою помощь в качестве посредников. Совместные встречи сторонников президента Николаса Мадуро и оппозиционеров еще не проводились.