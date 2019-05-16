Европейские индексы - 15-05-19

МОСКВА, 16 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.90% и составил 12099.57 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.62% и составил 5374.26 пункта, британский FTSE вырос на 0.76% и составил 7296.95 пункта, а российский RTSI вырос на 0.44% и составил 1247.02 пункта.