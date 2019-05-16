“Пюник” - лидер чемпионата Армении

В высшей лиге чемпионата Армении по футболу лидирует ереванский “Пюник”. Как передает «Арменпресс», после 33-го тура “Пюник” с 56 очками возглавляет турнирную таблицу. На втором месте с 52 очками “Арарат – Армения”, на третьем – “Бананц” (51 очко). На 4-м месте действующий чемпион Армении “Алашкерт”с 49 очками. Ванадзорский “Лори” набрал 39 очков. В активе “Ширака” - 36 очков, а “Гандзасар – Капан” имеет 31 очко. 24 очка имеет “Арцах” и 22 очка – “Арарат”.

34-й тур чемпионата высшей лиги состоится 19 и 20 мая. До конца чемпионата осталось 3 тура.