Вопрос о выборе судьи Конституционного суда будет обсужден на заседании НС 29 мая

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян распространил заявление о выдвижении кандидатуры и проведении выборов судьи Конституционного суда. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении.

Президент Армении выдвинул кандидатуру Артура Вагаршяна на вакантную должность судьи КС. Вопрос о выборе судьи будет обсужден на заседании НС 29 мая.