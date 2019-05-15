Папа Римский прокатил детей-мигрантов на своем папамобиле

Папа Римский Франциск с восемью детьми-мигрантами, недавно прибывшими в Италию, проехал на своем персональном транспорте - папамобиле - по площади Святого Петра в ходе традиционной коллективной аудиенции утром в среду. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-службы Ватикана.

"Святой отец пригласил восьмерых детей покататься с ним на папамобиле <...> Дети разных национальностей, в том числе сирийцы, нигерийцы и конголезцы, в настоящее время проживают со своими семьями в центре "Лучший мир" в городке Рокка-ди-Папа (область Лацио, неподалеку от Рима)", - указывается в сообщении.

Уже не в первый раз Франциск пригласил детей в папамобиль - в прошлом году он дал забраться в свой открытый автомобиль белого цвета шестерым ребятам, одетым в форменные туники своих приходов. Они проехали вместе с главой Римско-католической церкви по площади.

Как сообщили сотрудники ватиканской жандармерии, на коллективной аудиенции присутствовали 20 тыс. человек.