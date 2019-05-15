Спикер парламента Грузии посетит Армению: посол Сандоян встретился с вице-спикером парламента Грузии

Посол Армении в Грузии Рубен Садоян встретился с вице-спикером парламента Грузии, сопредседателем парламентской группы дружбы Армения-Грузия Георгием Вольским.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Грузии, Рубен Садоян, коснувшись двустороннего межпарламентского сотрудничества, отметил, что оно находится на высоком уровне, также подчеркнув важность тесного сотрудничества с парламентской группой дружбы Армения-Грузия.

Собеседники обсудили перспективы расширения межпарламентского сотрудничества между Арменией и Грузией.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о деятельности группы дружбы Армения-Грузия, а также о визите спикера парламента Грузии в Армению.