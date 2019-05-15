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Сохраняется отрицательный баланс озера Севан по сравнению с маем прошлого года


Сохраняется отрицательный  баланс озера  Севан по сравнению с 13 мая прошлого года.

 Как сообщили Арменпресс в Гидрометслужбе  МЧС РА, по данным на  13 мая 2019г. уровень воды составил 1900 м 64 см, что на 3 см меньше прошлогоднего показателя. С 1 апреля по 13 мая 2019г. через туннель-водовод Арпа-Севан  в  Севан перекачано 34 млн 498 тыс. кб/м воды. В  стекающих в  Севан реках отмечено некоторое  увеличение  оттока воды. В реке Аргичи в  тот день отмечен отток  29.8, в  реке Масрик – 16.2, в  Гаварагете – 9.8 кб/м в  секунду.

 

ХосровХлгатян




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