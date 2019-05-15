Сохраняется отрицательный баланс озера Севан по сравнению с маем прошлого года

Сохраняется отрицательный баланс озера Севан по сравнению с 13 мая прошлого года.

Как сообщили Арменпресс в Гидрометслужбе МЧС РА, по данным на 13 мая 2019г. уровень воды составил 1900 м 64 см, что на 3 см меньше прошлогоднего показателя. С 1 апреля по 13 мая 2019г. через туннель-водовод Арпа-Севан в Севан перекачано 34 млн 498 тыс. кб/м воды. В стекающих в Севан реках отмечено некоторое увеличение оттока воды. В реке Аргичи в тот день отмечен отток 29.8, в реке Масрик – 16.2, в Гаварагете – 9.8 кб/м в секунду.

ХосровХлгатян